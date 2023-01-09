Защитник ЦСКА отправился на зимний сбор с «Крыльями Советов»

Защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович отправился на зимний сбор в Турцию вместе с футболистами «Крыльев Советов». Об этом сообщила пресс служба самарского клуба.

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Первый сбор «Крыльев» продлится до 19 января. В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча, 17 января сыграют с азербайджанским клубом «Сумгаит», 19 января встретятся с венгерским «Сегедом».