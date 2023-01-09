"Явный перебор и безумие": Червиченко о зарплате Роналду

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что больше всего его удивило в наступившем 2023 году.
"Больше всего в 2023 году меня удивила зарплата Роналду в "Аль-Насре". С арабских нефтяных денег можно беситься бесконечно, но давать 37-летнему Роналду €200 млн в год — явный перебор и безумие! Этим всем они портят футбол. Безумные цифры рвут шаблоны адекватности. Зачем поднимать планку все выше и выше? Максимально глупо", — цитирует Червиченко "Чемпионат.com".
Напомним, 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.
Роналду с ноября 2022 года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб и игрок расторгли контракт. Ранее главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия сравнил переход Криштиану Роналду в саудовский клуб с появлением Пеле в США.