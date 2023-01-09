"Явный перебор и безумие": Червиченко о зарплате Роналду

"Больше всего в 2023 году меня удивила зарплата Роналду в "Аль-Насре". С арабских нефтяных денег можно беситься бесконечно, но давать 37-летнему Роналду €200 млн в год — явный перебор и безумие! Этим всем они портят футбол. Безумные цифры рвут шаблоны адекватности. Зачем поднимать планку все выше и выше? Максимально глупо", — цитирует Червиченко "Чемпионат.com".

Напомним, 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.