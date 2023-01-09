«Горюнов не мог терпеть красный цвет из-за «Спартака» — Осинов

— Хозяин. Он бредил «Ротором». Ни о чем, кроме этого, слушать не мог. И красный цвет, конечно: Горюнов его терпеть не мог из за «Спартака». Вокруг базы был забор, его обрисовали. Появилось что то красное. Так такая паника поднялась — Горюнов все заставил перекрасить! У Виталия Абрамова была новая БМВ — красная! Горюнов ему: «Еще раз на ней приедешь — заберу».