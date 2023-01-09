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45 минут назад

«Горюнов не мог терпеть красный цвет из-за «Спартака» — Осинов

Матч ТВ

Бывший капитан «Ростова», а ныне один из тренеров команды Михаил Осинов рассказал Sport24 о знакомстве с бывшим администратором и начальником «Ротора» Владимиром Горюновым.

«Горюнов не мог терпеть красный цвет из-за «Спартака» — Осинов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Где и когда познакомились с главным человеком в «Роторе» — Горюновым?

— Звонил мне в Израиль: «Сыночек, давай к нам, хотим тебя в «Роторе» видеть. Все у тебя будет». Жене моей звонил: «Доченька, приезжай, Волгоград — город отличный!»

— Опишете Горюнова одним словом?

— Хозяин. Он бредил «Ротором». Ни о чем, кроме этого, слушать не мог. И красный цвет, конечно: Горюнов его терпеть не мог из за «Спартака». Вокруг базы был забор, его обрисовали. Появилось что то красное. Так такая паника поднялась — Горюнов все заставил перекрасить! У Виталия Абрамова была новая БМВ — красная! Горюнов ему: «Еще раз на ней приедешь — заберу».

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