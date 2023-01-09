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1 час назад

«Локомотив» израсходовал весь бюджет и не может приобретать игроков

Спорт день за днем

«Локомотив» не может приобретать футболистов, так как так как потратил весь трансферный бюджет за зимнее окно, пишет Metaratings.ru

«Локомотив» столкнулся с проблемами из-за израсходованного бюджета
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По сообщению источника, именно из-за этого московский клуб не смог договориться с ПАОКом о переходе Сверрира Ингасона. Сегодня, 9 января, агент футболиста Тассос Пападопулос рассказал о том, что клубам не удалось договориться между собой о переходе игрока, поскольку «железнодорожники» предложили аренду Ингасона с последующим правом выкупа, но ПАОК отказался от данного варианта.

«Локомотив» сохраняет возможность подписать Ингасона или других игроков только в случае продажи кого-то из футболистов. При этом речь идёт именно о продаже, а не о приостановке контракта.

В нынешнее трансферное окно команду покинул Тин Едвай. Хорват на правах аренды перешел в саудовский клуб «Аль-Айн».

По информации СМИ, следующим футболистом на выход может стать Вильсон Изидор. Нападающий не поедет на сборы «Локомотива», поскольку хочет покинуть команду. Игроком заинтересованы клубы из европейских чемпионатов.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в таблице с 13 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 42 очками

Следующий матч чемпионата России «железнодорожники» проведут в гостях против «Ростова».

Футбол,Тин Едвай,Зенит,
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