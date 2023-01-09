Аршавин рассказал о том, что РФС шантажирует УЕФА переходом в Азию

– Они быстро, как конфликт начался, убрали «Газпром» и вообще не парились. Может быть, как деньги мы им и нужны, но как футбол... Думаете, они мечтали увидеть «Зенит» в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Они бы лучше «Манчестер Юнайтед» увидели (пожимает плечами).