Аршавин рассказал о том, что РФС шантажирует УЕФА переходом в Азию

Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе РФС в АФК.
– Россия уходит в Азию. Или не уходит. Не кажется, что это некий шантаж УЕФА от РФС?
– Какой шантаж? Мы не в такой сильной позиции. «Вы уходите? Ну и ладно!» (смеется и машет рукой). Это вот так могло бы выглядеть сейчас. Конечно, нет.
– Нет ощущения, что мы УЕФА тоже нужны? С нашими спонсорскими деньгами...
– Мы УЕФА вообще не нужны. Зачем мы им нужны?
– Рынок. «Газпром».
– Они быстро, как конфликт начался, убрали «Газпром» и вообще не парились. Может быть, как деньги мы им и нужны, но как футбол... Думаете, они мечтали увидеть «Зенит» в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Они бы лучше «Манчестер Юнайтед» увидели (пожимает плечами).
– Обидненько.
– Не обидненько, а честно.
– Тогда правда, получается, в Азию надо идти?
– Да не.
– А что делать?
– Да спокойно заниматься своим футболом.
– А не будет он стагнировать?
– Может, и будет. Может, даже и вниз пойдет. А что делать?
– А куда еще ниже-то?
– Ну... Будут русские играть зато. Везде.
– А будут они играть?
– Ну да, а что? Сейчас же чемпионат все равно по уровню провалился, но его интересно смотреть все равно, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».