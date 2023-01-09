Анчелотти признали тренером года в клубном футболе по версии IFFHS

ТАСС, 9 января. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянца Карло Анчелотти лучшим тренером по итогам 2022 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба IFFHS.

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По итогам голосования Анчелотти, возглавляющий испанский "Реал", набрал 245 баллов. Вторым с 45 баллами стал главный тренер английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола. Третье место (40 баллов) занял главный тренер сборной Марокко Валид Реграги.

Анчелотти 63 года, он возглавил "Реал" летом 2021 года. В сезоне-2021/22 он привел команду к победе в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, также "Реал" выиграл Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера в четвертый раз, что является рекордным показателем.