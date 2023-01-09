Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
44 минуты назад

Роберто Мартинес стал главным тренером сборной Португалии по футболу

ТАССиещё 9

Федерация футбола Португалии приняла решение назначить испанца Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерации.

Роберто Мартинес стал главным тренером сборной Португалии по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежним тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш, возглавлявший национальную команду с 2014 года. Португалец оставил занимаемый пост 15 декабря после завершения выступления на чемпионате мира в Катаре, на котором португальцы дошли до четвертьфинала. На этой стадии соревнований сборная Португалии со счетом 0:1 проиграла команде Марокко.

Футбол,Фернанду Сантуш,Роберто Мартинес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители