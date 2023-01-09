Роберто Мартинес стал главным тренером сборной Португалии по футболу

Федерация футбола Португалии приняла решение назначить испанца Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерации.

Прежним тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш, возглавлявший национальную команду с 2014 года. Португалец оставил занимаемый пост 15 декабря после завершения выступления на чемпионате мира в Катаре, на котором португальцы дошли до четвертьфинала. На этой стадии соревнований сборная Португалии со счетом 0:1 проиграла команде Марокко.