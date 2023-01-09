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1 час назад

«Пеле или Марадона? Неправильно сравнивать игроков разных эпох. Сейчас Месси и Роналду делают невероятные вещи для футбола»

Sports.ru

Бора Милутинович высказался о Пеле, Диего Марадоне, Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

Милутинович высказался о Пеле и Марадоне
Фото: Sports.ruSports.ru

– Кто был сильнее на поле – Пеле или Марадона?

– На этот вопрос ответить невозможно. Оба великие! Но играли в

Когда начинал Пеле, не то что видео – фото делали еще не на каждом матче. При Марадоне снимали уже гораздо больше. Но все равно далеко не столько, сколько сейчас.

И в любом случае считаю абсолютно неправильным сравнивать игроков из разных эпох. Когда-то блестяще играл Ди Стефано. Потом Пушкаш. Затем Пеле. Вслед за ним Марадона.

А сейчас невероятные вещи для футбола делают Месси и Роналду. И не нужно говорить, кто из них лучше, а кто хуже, – сказал экс-тренер сборной Мексики.

Футбол,Диего Марадона,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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