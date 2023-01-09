Милутинович высказался о Пеле и Марадоне

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– Кто был сильнее на поле – Пеле или Марадона?

– На этот вопрос ответить невозможно. Оба великие! Но играли в

Когда начинал Пеле, не то что видео – фото делали еще не на каждом матче. При Марадоне снимали уже гораздо больше. Но все равно далеко не столько, сколько сейчас.

И в любом случае считаю абсолютно неправильным сравнивать игроков из разных эпох. Когда-то блестяще играл Ди Стефано. Потом Пушкаш. Затем Пеле. Вслед за ним Марадона.