Милутинович высказался о Пеле и Марадоне

Бора Милутинович высказался о Пеле, Диего Марадоне, Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Кто был сильнее на поле – Пеле или Марадона?
– На этот вопрос ответить невозможно. Оба великие! Но играли в
Когда начинал Пеле, не то что видео – фото делали еще не на каждом матче. При Марадоне снимали уже гораздо больше. Но все равно далеко не столько, сколько сейчас.
И в любом случае считаю абсолютно неправильным сравнивать игроков из разных эпох. Когда-то блестяще играл Ди Стефано. Потом Пушкаш. Затем Пеле. Вслед за ним Марадона.
А сейчас невероятные вещи для футбола делают Месси и Роналду. И не нужно говорить, кто из них лучше, а кто хуже, – сказал экс-тренер сборной Мексики.