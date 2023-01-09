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1 час назад

Глушаков и ещё восемь футболистов «Химок» ищут себе новый клуб

Евро-футбол.Руиещё 2

Девять футболистов подмосковных «Химок» могут покинуть команду.

Глушаков и ещё восемь футболистов «Химок» ищут себе новый клуб
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации «Чемпионата», те игроки, которые не поехали вместе с командой на учебно-тренировочные сборы в Турцию, в ближайшее время могут покинуть клуб.

В число девяти футболистов входят: защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Чёрный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев. Отмечается, что все эти игроки занимаются отдельно.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 очков после 17 туров. Напомним, в РПЛ продолжается зимний перерыв, который продлится до начала марта.

Футбол,Илья Кухарчук,Егор Данилкин,Александр Зуев,Алексей Никитин,Денис Глушаков,
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