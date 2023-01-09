Мартинес рассказал о будущем Роналду в сборной Португалии

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о будущем в национальной команде форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Я не собираюсь торопиться с решениями. Я встречусь с каждым игроком сборной и пообщаюсь с ними. Криштиану был членом сборной на чемпионате мира, он 19 лет выступал за команду, и это нужно уважать. Мне предстоит выбрать лучший состав для выступления на чемпионате Европы. Мы приступим к работе завтра, познакомимся со всеми футболистами, Роналду — один из них», — цитирует Мартинеса Footmercato.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт футболиста рассчитан на два года. С учётом коммерческих выплат Криштиану будет зарабатывать $ 200 млн за сезон.
Напомним, Роналду покинул «МЮ» прямо во время ЧМ-2022 в Катаре. Главным поводом послужило резонансное интервью Пирсу Моргану, где 37-летний португалец негативно отозвался о руководстве «МЮ» и главном тренере Эрике тен Хаге.