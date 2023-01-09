Мартинес рассказал о будущем Роналду в сборной Португалии

«Я не собираюсь торопиться с решениями. Я встречусь с каждым игроком сборной и пообщаюсь с ними. Криштиану был членом сборной на чемпионате мира, он 19 лет выступал за команду, и это нужно уважать. Мне предстоит выбрать лучший состав для выступления на чемпионате Европы. Мы приступим к работе завтра, познакомимся со всеми футболистами, Роналду — один из них», — цитирует Мартинеса Footmercato.