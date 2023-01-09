Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Мартинес рассказал о будущем Роналду в сборной Португалии

Betassistиещё 6

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о будущем в национальной команде форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Мартинес рассказал о будущем Роналду в сборной Португалии
Фото: BetassistBetassist

«Я не собираюсь торопиться с решениями. Я встречусь с каждым игроком сборной и пообщаюсь с ними. Криштиану был членом сборной на чемпионате мира, он 19 лет выступал за команду, и это нужно уважать. Мне предстоит выбрать лучший состав для выступления на чемпионате Европы. Мы приступим к работе завтра, познакомимся со всеми футболистами, Роналду — один из них», — цитирует Мартинеса Footmercato.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт футболиста рассчитан на два года. С учётом коммерческих выплат Криштиану будет зарабатывать $ 200 млн за сезон.

Напомним, Роналду покинул «МЮ» прямо во время ЧМ-2022 в Катаре. Главным поводом послужило резонансное интервью Пирсу Моргану, где 37-летний португалец негативно отозвался о руководстве «МЮ» и главном тренере Эрике тен Хаге.

Футбол,Пирс Морган,Роберто Мартинес,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители