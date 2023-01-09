Бывший премьер-министр Франции вступился за Зидана после слов главы FFF

— 12 июля 1998 года я увидел, как наши игроки во главе с нашим тренером Эме Жаке, капитаном Дидье Дешамом и плеймейкером Зинедином Зиданом принесли нашей стране первый титул чемпионов мира. Я признаю работу, проделанную Ноэлем Ле Грэ во главе федерации, но просто хочу заявить, что Зидан, выдающийся игрок, олицетворяющий французский спорт, великолепный тренер, заслуживает нашего восхищения. К нему нужно относиться с уважением, — приводит слова Жоспена L’Equipe.