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56 минут назад

Экс-форварда сборной Германии Подольски удалили за оскорбление судьи в собственном турнире

Газета.Ru

Экс-футболист мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски был удален во время благотворительного матча за оскорбление арбитра.

Экс-форварда сборной Германии Подольски удалили за оскорбление судьи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Подольски выступает за польский «Гурник» и организовывает благотворительный турнир Schauinsland Reisen Cup.

В матче 1/2 финала турнира «Гурник» играл против «Рот-Вайсс Эссен». В одном из эпизодов матча, проходившей в манеже, Подольски заработал в свои ворота пенальти, а после, несогласный с решением судьи, оскорбил того. Арбитр отправил форварда отдыхать, показав тому красную карточку.

37-летний нападающий перелез через барьеры, покинув поле, но в скором времени плеснул оттуда водой из бутылки в сторону арбитра. В конечном итоге «Гурник» потерпел поражение.

Футбол,Лукас Подольски,
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