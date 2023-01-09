Экс-форварда сборной Германии Подольски удалили за оскорбление судьи

Экс-футболист мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски был удален во время благотворительного матча за оскорбление арбитра.

Сейчас Подольски выступает за польский «Гурник» и организовывает благотворительный турнир Schauinsland Reisen Cup.

В матче 1/2 финала турнира «Гурник» играл против «Рот-Вайсс Эссен». В одном из эпизодов матча, проходившей в манеже, Подольски заработал в свои ворота пенальти, а после, несогласный с решением судьи, оскорбил того. Арбитр отправил форварда отдыхать, показав тому красную карточку.