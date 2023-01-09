«Шахтёр» из ДНР собирается принять участие в чемпионате России

Исполняющий обязанности министра молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков сообщил, что «Шахтёр» планирует стать участником чемпионата России по футболу.

Фото: Betassist Betassist

«Шахтёр» был и остаётся в Донецке. В планы клуба входят выступления в чемпионате России. В Донецкой Народной Республике удалось сохранить тренировочную базу. В основном составе и тренерском штабе команды жители ДНР», — цитирует Громакова ТАСС.

Напомним, главным клубом Донецка прежде был другой «Шахтёр», который участвует в украинской Премьер-лиге. «Шахтёр» из ДНР, созданный после 2014 года, никак не связан с именитой украинской командой.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в чемпионатах России актуальной государственной задачей. Он подчеркнул, что для жителей этих территорий не должно быть ограничений, поскольку «спорт не знает границ».