Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
44 минуты назад

«Шахтёр» из ДНР собирается принять участие в чемпионате России

Betassist

Исполняющий обязанности министра молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков сообщил, что «Шахтёр» планирует стать участником чемпионата России по футболу.

«Шахтёр» из ДНР собирается принять участие в чемпионате России
Фото: BetassistBetassist

«Шахтёр» был и остаётся в Донецке. В планы клуба входят выступления в чемпионате России. В Донецкой Народной Республике удалось сохранить тренировочную базу. В основном составе и тренерском штабе команды жители ДНР», — цитирует Громакова ТАСС.

Напомним, главным клубом Донецка прежде был другой «Шахтёр», который участвует в украинской Премьер-лиге. «Шахтёр» из ДНР, созданный после 2014 года, никак не связан с именитой украинской командой.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в чемпионатах России актуальной государственной задачей. Он подчеркнул, что для жителей этих территорий не должно быть ограничений, поскольку «спорт не знает границ».

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат Премьер-лиги, в котором принимают участие восемь клубов.

Футбол,Александр Громаков,Олег Матыцин,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители