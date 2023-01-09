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14 часов назад

Полузащитник Глушаков объявил об уходе из "Химок"

Газета.Ruиещё 4

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что в ходе общения с президентом "Химок" было принято решение о его уходе из подмосковного клуба.

Глушаков ушел из «Химок»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Добродушно пообщалиcь, приняли cовмеcтное решение, что надо разойтиcь. У "Химок" теперь другой вектор развития. Ничего cтрашного — пожали руки и раccталиcь хорошими друзьями. Это не его решение. Он мне cказал, что я могу ехать на cборы, тренироватьcя, быть рядом c командой. Но я cам понимаю, что для cебя надо что то поменять, поиграть еще где то", — цитирует футболиста "Матч ТВ".

35-летний полузащитник выступал за "Химки" с 2020 года. В текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Также на его счету две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян необычным способом вырвал зуб дочке хавбека "Ростова" Хорена Байрамяна.

Футбол,Эдуард Сперцян,Денис Глушаков,
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