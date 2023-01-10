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23 часа назад

Феликс продлит контракт с «Атлетико» перед арендой в «Челси» и сегодня вылетит в Лондон

Чемпионат.comиещё 9

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Феликс продлит контракт с «матрасниками» перед тем, как отправиться в аренду в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Феликс продлит контракт с «Атлетико» перед арендой в «Челси» и сегодня вылетит в Лондон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ближайшие часы португалец вылетит в Лондон, где пройдёт медицинское обследование. «Челси» заплатит мадридцам € 11 млн за аренду игрока до конца сезона, а также возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отказались от подписания Феликса, посчитав, что арендная плата в размере больше £ 5 млн является чрезмерной. В 14 матчах за мадридцев во всех турнирах нынешнего сезона Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач. На чемпионате мира в Катаре полузащитник провёл четыре матча за сборную Португалии, отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнёрам.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов:

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