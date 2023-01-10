Феликс продлит контракт с «Атлетико» перед арендой в «Челси» и сегодня вылетит в Лондон

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Феликс продлит контракт с «матрасниками» перед тем, как отправиться в аренду в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие часы португалец вылетит в Лондон, где пройдёт медицинское обследование. «Челси» заплатит мадридцам € 11 млн за аренду игрока до конца сезона, а также возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса.