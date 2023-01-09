РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) перед Новым годом заплатил ежегодный взнос за членство в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает "РБ Спорт".

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По данным портала, до 1 января РФС как член УЕФА должен был оплатить свое пребывание в организации в 2023 году. Перед Новым годом РФС перевел в европейскую организацию 250 швейцарских франков.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.