«Спартак» отказался от защитника из Ла Лиги

Защитник испанского клуба «Хетафе» Неманья Максимович не перейдет в московский «Спартак», об этом рапортуют журналисты издания Metaratings.ru.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Причиной срыва трансфера стали финансовые требования представителя Ла Лиги. «Хетафе» рассчитывал выручить с продажи 27-летнего сербского футболиста 5,5 миллиона евро, что не устроило «красно-белых». Москвичи отказались покупать Неманью и рассматривают кандидатуры других новичков.