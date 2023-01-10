В «Реале» прокомментировали завершение карьеры Бэйла

В мадридском «Реале» выразили слова благодарности Гарету Бэйлу , который выступал за «сливочных» с переменным успехом с 2013 года.

«Реал» выражает благодарность, восхищение и привязанность к настоящей легенде нашего клуба и мирового футбола. Имя игрока навсегда связано с клубной историей. Удачи, Гарет, и всего наилучшего тебе и твоей семье», - пишет пресс-служба мадридского клуба.

Его гол ножницами в ворота «Ливерпуля» в киевском финале Лиги чемпионов УЕФА 2018 года или забег от Марка Бартры в 2014 году в финале Кубка Испании до сих пор вызывают приятные эмоции не только у фанатов «Реала», но и у нейтрального болельщика.