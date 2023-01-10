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1 час назад

Мостовой предположил, что Дзюба может продолжить карьеру за границей

Газета.Ruиещё 1

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой предположил, что Артем Дзюба может продолжить карьеру за границей, передает РИА Новости.

Мостовой предположил, что Дзюба может продолжить карьеру за границей
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Удивительно, что в РПЛ его никто не приглашает. Думаю, в скором времени он все-таки найдёт себе команду, возможно, за границей", - сказал Мостовой. Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 год он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор".

3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Последним российским клубом, за который выступал Дзюба, был петербургский "Зенит".

Ранее Футбольный функционер Павел Стипиди поделился мнением о будущем российского нападающего Артема Дзюбы, который с 3 ноября 2022 года находится в статусе свободного агента.

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