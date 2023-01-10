Мостовой предположил, что Дзюба может продолжить карьеру за границей

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой предположил, что Артем Дзюба может продолжить карьеру за границей, передает РИА Новости.
"Удивительно, что в РПЛ его никто не приглашает. Думаю, в скором времени он все-таки найдёт себе команду, возможно, за границей", - сказал Мостовой. Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 год он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор".
3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Последним российским клубом, за который выступал Дзюба, был петербургский "Зенит".
Ранее Футбольный функционер Павел Стипиди поделился мнением о будущем российского нападающего Артема Дзюбы, который с 3 ноября 2022 года находится в статусе свободного агента.