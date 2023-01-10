Мостовой предположил, что Дзюба может продолжить карьеру за границей

"Удивительно, что в РПЛ его никто не приглашает. Думаю, в скором времени он все-таки найдёт себе команду, возможно, за границей", - сказал Мостовой. Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 год он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор".