10 лучших молодых игроков 2022 года

За год в футболе произошла масса событий: весной состоялись чемпионские развязки в топ-лигах, летом оформились громкие трансферы, а увенчал всё чемпионат мира в Катаре. Параллельно на смену старым героям приходят новые – вторых по большей мере олицетворяют молодые футболисты. «Чемпионат» собрал десятку лучших фрешменов ушедшего года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Видео дня

1 место

Хвича Кварацхелия, 21 год — полузащитник «Наполи» и сборной Грузии

Чемпионат.com

В 2022 году Хвича прошёл удивительный путь, сыграв за три клуба в разных странах. Начинал год в «Рубине», затем перекантовался в «Динамо» Батуми, чтобы вспыхнуть в Серии А и стать новой звездой «Наполи». Если раньше были сомнения, потянет ли Кварацхелия уровень топового чемпионата, то с этими цифрами трудно спорить: в Италии за 12 матчей 2022-го у него 6+7 по системе «гол+пас», а в Лиге чемпионов – пять матчей и 2+3. Сюда же можно добавить мощную результативность в Лиге наций: соперники не бог весть какие (Гибралтар, Македония, Болгария), но это уже не проблема Хвичи. Он делает разницу: за шесть матчей – пять голов и три передачи.

Кварацхелия уже всерьёз интересен большим клубам, а «Наполи» пытается отбиться от них и предлагает игроку новый контракт с удвоенной зарплатой. Хотя есть и козырь: если Хвича поможет Неаполю взять чемпионство (а оно уже вполне осязаемо), то встанет для города на один уровень с Диего Марадоной.

2 место

Джуд Беллингем, 19 лет — полузащитник «Боруссии» и сборной Англии

Чемпионат.com

Беллингем, вероятно, следующий большой лот на трансферном рынке. В Дортмунде все всё понимают, осталось раскачать интерес настолько, чтобы получить за Джуда максимальную сумму. Впрочем, топ-клубы и так знают, что вокруг Беллингема можно создавать команду на годы вперёд. Парень не по годам зрелый и готов брать на себя ответственность: в «Боруссии» он уже выходил с капитанской повязкой, а в сборной уверенно справляется с ответственностью. На ЧМ-2022 только пять футболистов сборной Англии сыграли больше Беллингема, а он выходил в старте в каждом матче.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» предлагают Беллингему роль фронтмена будущего проекта. «Ман Сити» тоже заинтересован. Хотя сам Джуд вроде бы склоняется к «Реалу», там как раз обновляется полузащита. И хотя решение игрока поможет Мадриду в переговорах, всё равно придётся платить на уровне € 120-130 млн.

3 место

Гави, 18 лет — полузащитник «Барселоны» и сборной Испании

Чемпионат.com

К 18 годам Гави уже приближается к первой сотне матчей на взрослом уровне («Барселона» и сборная Испании). Хотя и в клубе, и в национальной команде высокая конкуренция, есть куда более опытные игроки, Гави в порядке. Всегда агрессивен (посмотрите, как он летал «рыбкой», чтобы выбить мяч в игре с Марокко!), хорош в продвижении мяча и в обороне. Поэтому и результативных баллов у него не так много. Хотя на ЧМ-2022 Гави обновил рекорд сборной Испании по самому молодому игроку (18 лет и 110 дней) и автору гола на турнире.

4 место

Педри, 20 лет — полузащитник «Барселоны» и сборной Испании

Чемпионат.com

Насколько Педри соответствует званию «новый Хави», нам ещё предстоит узнать, но сам Хави в восторге: «В 20 лет мы с Андресом [Иньестой] не были на таком уровне». Да, именно Педри конструирует атаку «Барселоны» и сборной Испании. Обе команды в процессе формирования, с разными проблемами, однако место Педри в основе сомнению не подвергается.

5 место

Энцо Фернандес, 21 год — полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины

Чемпионат.com

До Кубка мира Энцо Фернандес не был известен широкой публике. Весну-2022 он доигрывал в родном «Ривер Плейт» – и очень ярко: в 14 матчах забил шесть мячей и пять раз ассистировал. Летом Энцо перешёл в «Бенфику» за копейки – португальцы заплатили € 12 (!) млн, в очередной раз показав мастерство селекции. Времени на адаптацию к европейскому футболу Фернандесу не потребовалось: он плотно заиграл и в чемпионате Португалии, и в Лиге чемпионов. Есть важные ассисты, например, в матчах с «ПСЖ» (1:1) и «Ювентусом» (4:3).

Ну а ЧМ-2022 – просто сказка: Энцо начал запасным, а во 2-м туре вышел на замену и зарядил гол Мексике. С того момента именно 21-летний энергичный хавбек скрепил треугольник полузащиты «Энцо – Де Пауль – Мак Аллистер». Из Катара, помимо золотой медали, Энцо привёз и приз лучшему молодому игроку ЧМ. Неплохой прогресс за полгода.

6 место

Букайо Сака, 21 год — вингер «Арсенала» и сборной Англии

Чемпионат.com

Сака справился с критикой (не всегда обоснованной и часто переходящей в оскорбления) после Евро-2020 и провёл сильный 2022 год. На финише прошлого сезона «Арсеналу» не хватило стойкости, чтобы запрыгнуть в ЛЧ, зато сейчас «канониры» вообще лидеры и явные претенденты на медали. Сака – важнейший элемент, разгоняющий правый фланг. В прошлом сезоне у него было 11 голов и семь голевых передач, сейчас уже 4+6.

На ЧМ-2022 Сака забил трижды и заработал пенальти для Кейна в четвертьфинале. В матче с Францией Букайо просто истерзал Тео Эрнандеса. Так, что экс-защитник Франции (и «МЮ») Микаэль Сильвестр назвал Букайо лучшим игроком сборной Англии на турнире.

7 место

Йошко Гвардиол, 20 лет — защитник «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии

Чемпионат.com

«Лейпциг» давно подсвечивает Гвардиола, известно, что это один из лучших защитников Бундеслиги. ЧМ-2022 продемонстрировал, что уже в 20 лет Йошко способен противостоять лучшим нападающим и – что выделяет его – участвовать в организации собственной атаки. Гвардиол – левша с хорошей техникой и смелым продвижением мяча вперёд. Сочетание всех скиллов и объясняет космический ценник в € 100+ млн, который повесил на него клуб. Мастер-класс, который Гвардиолу преподал Месси, вряд ли как-то особо опозорил защитника. Кто вообще на ЧМ справился с Лео?

Главный сюжет теперь: будет ли Гвардиол играть у Гвардиолы. «Ман Сити» вроде бы готов потратиться ради такого союза. Но после ЧМ в Катаре желающих усилить состав Гвардиолом стало куда больше.

8 место

Джамал Мусиала, 19 лет — полузащитник «Баварии» и сборной Германии

Чемпионат.com

Главный источник креатива «Баварии», после ухода Роберта Левандовского – так ещё и ударная сила. За половину сезона, уложившуюся в 2022 год, у Мусиалы девять голов и семь ассистов. Джамал прогрессирует феноменальными темпами и оформляется в главную звезду Мюнхена. Играет на фланге, в центре поля, «десятку».

Да и в сборной Германии он уже ключевой игрок. Хотя там бремя лидерства на него всё-таки свалилось, а решать в одиночку получается не всегда. В игре с Коста-Рикой Мусиала установил рекорд чемпионатов мира по касаниям мяча в чужой штрафной, их было 24. А вот забить так и не вышло. Впрочем, Джамал – один из немногих футболистов немецкой сборной, кому за ЧМ не должно быть стыдно.

9 место

Родриго, 21 год — вингер «Реала» и сборной Бразилии

Чемпионат.com

Яркий представитель нового поколения бразильских игроков. Родриго именно в этом году отвоевал место на правом фланге «Реала». Во второй половине прошлого сезона разыгрался: 4+4 в Ла Лиге и классные матчи в ЛЧ – особенно полуфинал с «Ман Сити» (3:1), где Родриго сделал дубль. Этот сезон ещё круче: в 18 матчах чемпионата и ЛЧ бразилец забил семь голов и пять раз ассистировал (показатели до начала 2023 года).

Не менее важно, что Родриго показывает универсальность. Может играть и на любом фланге, и в центре нападения. На ЧМ-2022 сверкнул ещё и как «десятка».

10 место

Гонсалу Рамуш, 21 год — нападающий «Бенфики» и сборной Португалии

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