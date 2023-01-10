В ФК "Сочи" пройдут серьезные кадровые перестановки

Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев хочет провести в клубе кадровые перестановки. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до появления специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов. Не исключен и уход гендиректора Дмитрия Рубашко», — заявил источник портала.
О назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года. Впервые с мая 2021 года специалист вернулся в Россию — до этого он тренировал казахстанский «Кайрат» и иранский «Трактор».
«Сочи» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 25 очков после 17 матчей.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кириченко и Дмитрий Хохлов стали помощником Курбана Бердыева в «Сочи».
Также членом тренерского штаба стал молдавский специалист Андрей Мацюра.