В ФК "Сочи" пройдут серьезные кадровые перестановки

«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до появления специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов. Не исключен и уход гендиректора Дмитрия Рубашко», — заявил источник портала.