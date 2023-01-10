Аршавин раскрыл причину ухода Ловрена из «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» не отказался бы от хорватского защитника Деяна Ловрена, если бы он остался до конца сезона, заявил РИА Новости заместитель генерального директора команды Андрей Аршавин.
«Он хорошо играл. Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия. Ему предложили двухлетний контракт в "Лионе". Это рабочие моменты», – сказал Аршавин.
Напомним, 2 января появилась информация, что хорватский игрок переходит из «Зенита» во французский «Лион». Ловрен принял решение уйти из петербургского клуба несмотря на то, что контракт с ним был рассчитан до конца текущего сезона.
Деян Ловрен играл в «Зените» с лета 2020 года. В составе клуба он провел 63 матча, забил три гола и отдал три голевые передачи. Он дважды выиграл чемпионат России и трижды - Суперкубок страны. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге 15 матчей.