Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
51 минуту назад

Аршавин раскрыл причину ухода Ловрена из «Зенита»

Елена Прошина

Футбольный клуб «Зенит» не отказался бы от хорватского защитника Деяна Ловрена, если бы он остался до конца сезона, заявил РИА Новости заместитель генерального директора команды Андрей Аршавин.

Аршавин раскрыл причину ухода Ловрена из «Зенита»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он хорошо играл. Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия. Ему предложили двухлетний контракт в "Лионе". Это рабочие моменты», – сказал Аршавин.

Напомним, 2 января появилась информация, что хорватский игрок переходит из «Зенита» во французский «Лион». Ловрен принял решение уйти из петербургского клуба несмотря на то, что контракт с ним был рассчитан до конца текущего сезона.

Бывший капитан «Зенита» Ловрен отверг обвинения в фашизме

Деян Ловрен играл в «Зените» с лета 2020 года. В составе клуба он провел 63 матча, забил три гола и отдал три голевые передачи. Он дважды выиграл чемпионат России и трижды - Суперкубок страны. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге 15 матчей.

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители