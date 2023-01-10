Главу Федерации футбола Франции готовы уволить за слова о Зидане

Они считают, что Ле Гре больше не должен занимать свою должность. Причем, как отмечается в источнике, последней каплей для отставки чиновника может стать его резонансное высказывание о Зидане. Ранее у него поинтересовались отношением к возможному назначению Зидана на пост наставника сборной Бразилии. Ле Гре заявил, что не ответил бы на звонок Зидана, если бы тот поступил. Главу FFF раскритиковали за подобное отношение к легенде французского футбола, после чего ему пришлось публично принести извинения.