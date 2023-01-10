После скандала с Зиданом Платини может стать новым президентом Федерации футбола Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон взял дело в свои руки после негативной реакции общественности на пренебрежительный комментарий главы Федерации футбола страны (FFF) Ноэля Ле Грэ в адрес Зинедина Зидана. Об этом сообщает RMC.

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Позиция Ле Грэ выглядит все более несостоятельной после более чем десятилетнего пребывания в должности президента FFF. Недавно чиновник, комментируя информацию о возможном назначении Зидана на пост главного тренера сборной Бразилии, заявил, что ему все равно, и он даже не взял бы трубку, если бы легендарный футболист и тренер позвонил ему.

По информации источника, Макрон поинтересовался интересом к должности главы FFF у трехкратного обладателя «Золотого мяча», экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Отмечается, что Платини может быть не против возвращения в футбол.

Напомним, в 2015 году комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Платини от любой футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции на восемь лет. Впоследствии срок был сокращен до четырех лет. В 2019 году срок дисквалификации истек.