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1 час назад

РФС намерен определить состав рабочей группы по взаимодействию с УЕФА до конца недели

ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Состав рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен быть определен до конца недели. Об этом журналистам во вторник заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

РФС рассказал, как идут переговоры с ФИФА
Фото: РФСРФС

"УЕФА помогает сформировать рабочую группу, - сказал Митрофанов. - Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом. Процесс сложный".

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах; обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено.

Футбол,Александр Дюков,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
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