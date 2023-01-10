РФС рассказал, как идут переговоры с ФИФА

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Состав рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен быть определен до конца недели. Об этом журналистам во вторник заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов .

"УЕФА помогает сформировать рабочую группу, - сказал Митрофанов. - Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом. Процесс сложный".

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах; обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено.