Стало известно, почему Промес пропустит первый сбор «Спартака»

Нидерландский атакующий полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес пропустит по медицинским показателям первый сбор команды в ОАЭ. Углубленный медосмотр красно-белые пройдут только в среду, 11 января, но состояние Промеса понятно уже сейчас. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом у 31-летнего игрока нет конфликта с тренерским штабом и руководством. Когда он приведет в порядок индивидуальную форму, то вернется к занятиям с основным составом.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, записав на свой счет 14 забитых мячей и шесть результативных передач. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с футболистом самарских «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым.