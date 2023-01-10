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56 минут назад

Полиция возобновила расследование дела о хищениях вкладов экс-футболистов сборной России

Газета.Ru

Полиция возобновила расследование громкого дела о хищениях вкладов экс-футболистов сборной России из банка

Полиция возобновила расследование громкого дела о хищениях вкладов экс-футболистов сборной России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Замоскворецкий». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Среди потерпевших по этому делу фигурируют: Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Юрий Никифоров, Дмитрий Хохлов, Евгений Алдонин.

Дело о хищениях в банке тянется с 2014 года. По версии следствия, перед крахом банка акционер Илья Бударин смог вывести из него 2,5 млрд рублей через выдачу физическим лицам фиктивных займов. Среди этих денег были и вклады футболистов — по оценкам адвокатов, спортсмены положили на счета банка около 350 миллионов рублей.

После краха банка Бударин смог скрыться и даже поменял имя и паспорт — стал Аумом Пуришей. В 2018 году беглого банкира задержали на Кутузовском проспекте, а через год приговорили к трем с половиной годам колонии.

При этом потерпевшей стороной по делу числилось лишь Агентство по страхованию вкладов, и вложившиеся в банк футболисты не смогли получить компенсацию. Футболисты объединились и подали иск к МВД.

По мнению их адвокатов, за время следствия ведомство почему-то не торопилось арестовать имущество обвиняемых, хотя оно (например, шесть квартир и само здание банка) вполне могло покрыть ущерб спортсменов.

Спустя три года после приговора Бударину МВД признало футболистов потерпевшими. В деле обманутых спортсменов возникли неустановленные пока сотрудники банка, которые вместе с бывшим топ-менеджером «Замоскворецкого» Янисом Павловым похитили средства футболистов.

Самого Павлова сейчас судят, а вот неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников банка «Замоскворецкий» опять ищут следователи.

Ранее сообщалось, что американский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Каррисоса был арестован полицией в Сент-Джордже (штат Юта, США) по обвинению в нападении на свою девушку, домашнем насилии и грабеже.

Футбол,Илья Бударин,Андрей Каряка,Дмитрий Хохлов,Дмитрий Кириченко,Юрий Никифоров,Евгений Алдонин,СБОРНАЯ РОССИИ,Агентство по страхованию вкладов,
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