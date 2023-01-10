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1 час назад

В Португалии оценили вероятность перехода Роналду в клуб РПЛ

Газета.Ru

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва порассуждал о возможном переходе португальца Криштиану Роналду в клуб из Российской премьер-лиги (РПЛ).

В Португалии оценили вероятность перехода Роналду в Россию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В 2011–2012 годах были сумасшедшие слухи о Роналду в «Анжи». Тогда еще это можно было понять, ведь он встречался с Ириной Шейк, но сейчас переезд португальца в Россию исключен. Здесь нет ни еврокубков, ни комфортных условий.

Какой российский клуб мог бы потянуть запросы Криштиану? Только «Зенит», и то при условии, если бы чемпион РПЛ играл в ЛЧ», — передает слова журналиста Sport24.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Названы страны, где мог продолжить карьеру Роналду

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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