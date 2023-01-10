В Португалии оценили вероятность перехода Роналду в Россию

«В 2011–2012 годах были сумасшедшие слухи о Роналду в «Анжи». Тогда еще это можно было понять, ведь он встречался с Ириной Шейк, но сейчас переезд португальца в Россию исключен. Здесь нет ни еврокубков, ни комфортных условий.



Какой российский клуб мог бы потянуть запросы Криштиану? Только «Зенит», и то при условии, если бы чемпион РПЛ играл в ЛЧ», — передает слова журналиста Sport24.