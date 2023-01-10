Денис Глушаков попрощался с «Химками»

«Пришло время двигаться вперёд. Покидаю «Химки» с тёплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-Лиге. 67 матчей, 15 голов и 5 ассистов — доволен и личной

Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнёров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!" — написал Глушаков в своём телеграм-канале.