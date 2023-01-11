«Бавария» может распрощаться с Мюллером

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб через полтора года.

Фото: пресс-служба клуба "Бавария" пресс-служба клуба "Бавария"

Недавно рулевой Юлиан Нагельсманн заявил, что 33-летний ветеран по-прежнему является важнейшей фигурой для команды, однако руководство клуба больше не считает Мюллера незаменимым, докладывает журналист Керри Хау. Составляя долгосрочные планы, боссы «Баварии» допустили возможный уход футболиста по окончании сезона 2023/24, когда подойдёт к концу срок его действующего контракта.