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1 час назад

Пять регионов поддержали законопроект Терюшкова о выходе из CAS

Газета.Ru

Законодательная инициатива члена Совета Федерации Эдуарда Исакова и депутата Государственной думы Романа Терюшкова о выходе российского спорта из юрисдикции Арбитражного спортивного суда (CAS) была поддержана в пяти регионах. Об этом сообщает «Весь спорт».

Пять регионов поддержали законопроект Терюшкова о выходе из CAS
Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности говорится о поддержке законопроекта со стороны Республики Коми, Красноярского края, Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской области и Карачаево-Черкесской Республики.

Данный законопроект будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы.

Вчера CAS принял окончательное решение об отклонении апелляции Российского футбольного союза (РФС) об отстранении от международных турниров.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в прошлом году. Они пропустили крупные международные турниры в 2022 году.

Стоит отметить, что под юрисдикцию CAS попадает не только футбол, но и весь российский спорт в целом.

Ранее Борис Игнатьев назвал решение CAS пиком изоляции российского футбола.

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