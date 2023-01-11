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1 час назад

Квинси Промес не приехал на медосмотр «Спартака»

Чемпионат.com

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не приехал на медосмотр команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Промес не приехал на медосмотр «Спартака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить первый сбор красно-белых в Эмиратах, который пройдёт с 13 по 27 января. Предполагается, что Промес не будет присутствовать и на втором сборе «Спартака», который также пройдёт в ОАЭ, но уже с 30 января по 11 февраля. Есть вероятность того, что форвард пропустит даже заключительный, третий зимний сбор в турецком Белеке. Причины возможного отсутствия Промеса на сборах точно неизвестны.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

Футбол,Антон Иванов,Зенит,Спартак,
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