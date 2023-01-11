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1 час назад

Легенда немецкого футбола может занять должность технического директора сборной Германии

Евро-футбол.Ру

Руководство немецкого футбола нашло кандидатуру на вакантное место технического директора сборной Германии.

Легенда немецкого футбола может занять должность техдиректора сборной Германии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что после катарского чемпионата мира, по итогам которого подопечные Ханса-Диттера Флика во второй раз подряд не смогли выйти из группы, пост технического директора освободил Оливер Бирхофф, находившийся на нём 18 лет. По информации Suddeutsche Zeitung, боссы DFB рассматривают кандидатуру бывшего наставника сборной, а ныне спортивного директора «Байера» Руди Фёллера. Другими кандидатами названы Фреди Бобич, Маттиас Заммер или Пер Мертезакер.

Отметим, что чемпион мира - 1990 возглавлял сборную с 2000 по 2004 год, взяв серебро на азиатском мундиале в 2002 году.

Футбол,Оливер Бирхофф,Маттиас Заммер,
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