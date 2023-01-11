Легенда немецкого футбола может занять должность техдиректора сборной Германии

Напомним, что после катарского чемпионата мира, по итогам которого подопечные Ханса-Диттера Флика во второй раз подряд не смогли выйти из группы, пост технического директора освободил Оливер Бирхофф, находившийся на нём 18 лет. По информации Suddeutsche Zeitung, боссы DFB рассматривают кандидатуру бывшего наставника сборной, а ныне спортивного директора «Байера» Руди Фёллера. Другими кандидатами названы Фреди Бобич, Маттиас Заммер или Пер Мертезакер.