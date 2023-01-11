Игрок "Спартака" Промес отдал 250 тыс евро наркоторговцу, лишившемуся кокаина

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заплатил €250 тысяч в качестве компенсации наркоторговцу, который лишился своего товара. Об этом сообщает нидерландское издание AD.

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Торговец наркотиками Пит Уортель в результате кражи лишился 400 кг кокаина. Согласно данным полиции, Промес мог вести дела с этим торговцем.

Партию кокаина украли летом 2019 года. В результате этого были совершены два убийства. В списке причастных к краже фигурировало и имя футболиста «Спартака», однако полузащитник заплатил «штраф» в €250 тысяч.

Также вместе с другими членами семьи он вложился бы в 4000 кг кокаина, который был перехвачен полицией Антверпена.

Напомним, что в начале года Промес фигурировал в деле о незаконном обороте кокаина. Также игрок «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Новое слушание пройдет в марте 2023 года.