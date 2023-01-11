Кавазашвили оценил шансы Кварацхелии стать вторым Марадоной для «Наполи»

«Сможет ли он стать вторым Марадоной? Для этого надо прожить долгую жизнь. Марадона прожил очень долгую жизнь. До итальянского чемпионата он показал, что он очень серьезный игрок и фаворит на звание лучшего футболиста Европы», — цитирует участника ЧМ-1970 «Спорт День за Днем».