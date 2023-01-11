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48 минут назад

Кавазашвили оценил шансы Кварацхелии стать вторым Марадоной для «Наполи»

Евро-футбол.Ру

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии стать для клуба вторым Диего Марадоной.

Кавазашвили оценил шансы Кварацхелии стать вторым Марадоной для «Наполи»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Сможет ли он стать вторым Марадоной? Для этого надо прожить долгую жизнь. Марадона прожил очень долгую жизнь. До итальянского чемпионата он показал, что он очень серьезный игрок и фаворит на звание лучшего футболиста Европы», — цитирует участника ЧМ-1970 «Спорт День за Днем».

По его словам, поведение великого аргентинца с близостью к жителям города также сыграло в пользу его величия, поскольку в Неаполе все любили Марадону. Кавазашвили усомнился в том, что Хвича способен сделать нечто подобное при своём характере.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» этим летом, проведя за клуб 19 матчей и забив в них восемь мячей при 10 результативных передачах.

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