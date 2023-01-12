Салихова: не слежу за рубриками "Зенита" после видео с Дзюбой и Азмуном

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила генеральному директору петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который упомянул красно-белых, говоря об облавных разочарованиях 2022 года. Слова Салиховой передает «Чемпионат».
«Если говорить конкретно о раздевалках (ответ на слова Медведева), то не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном. В раздевалках «Спартака» был только «Ауф», — сказала Салихова.
В первой части сезона «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером РПЛ является «Зенит», на счету которого 42 очка. Чемпионат России возобновится в марте.