«Заплатил преступнику €250 тысяч»: подробности в деле Промеса

В полиции Нидерландов считают, что Квинси вернул долг за украденные наркотики.

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На фоне новостей о том, что Квинси Промес может пропустить зимние сборы «Спартака», появились новые подробности криминальной истории, в которую влип самый результативный игрок РПЛ нынешнего сезона. Голландское издание AD опубликовало большой материал и детально рассказало о «деле Промеса». Знакомимся с текстом наших коллег из Нидерландов.

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Статья Чифа Тиммерманса вышла под громким заголовком: «Квинси Промес связан с грабительской сделкой на 400 кг кокаина, футболист заплатил преступнику компенсацию в € 250 тыс.». Журналист напоминает, что, помимо покушения на убийство двоюродного брата, форварда «Спартака» подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации. Квинси вместе с другими членами семьи вложился в 4100 кг кокаина, которые были перехвачены полицией Антверпена, – утверждает Тиммерманс, ссылаясь на обнародованные данные в ходе состоявшегося в среду, 11 января, судебного заседания в Роттердаме.

Государственная прокуратура полагается на информацию, которая получена от отдела криминальной разведки (TCI). Источник сообщил, что Промес заплатил € 250 тыс. Питеру Вортелу, обвиняемому в трафике наркотиков. По версии суда, это была компенсация за украденную в июле 2019 года партию кокаина в размере 400 кг (футболист якобы участвовал в её транспортировке). Уроженец Суринама Вортел находится под следствием за крупный ввоз наркотиков и причастность к двум уголовным делам.

С кражей 400 кг наркотиков связывают убийства двух человек – Генсиэля Феллера и экс-футболиста «Волендама», «Эммена» и «Антверпена» Кельвина Мейнарда. Бывший игрок погиб в возрасте 32 лет, он был застрелен в амстердамском районе Зейдост. Мейнард пытался убежать от преследования двух вооружённых мужчин, но его машина врезалась в здание пожарной части. Спасти Кельвина не смогли – он скончался от полученных ранений. У Мейнарда остались жена и восьмилетняя дочь. Позже подозреваемых в убийстве экс-футболиста задержали, тем не менее они так и не были привлечены к уголовной ответственности.

Феллера в том же месяце застрелили на Кюрасао. Виновников этого преступления нашли и наказали. Двое киллеров были приговорены к 20 годам лишения свободы, ещё один – к 16 годам. Позже полиции удалось установить связь между убийствами Феллера и Мейнарда.

Следствие считает, что Вортел отомстил Феллеру и Мейнарду за украденные наркотики. Другие фигуры, которые также могли быть причастны к краже кокаина, позже извинились перед Питером и, по всей видимости, вернули ему долг. В частности, рэпер Joey AK. Вортела арестовали на Арубе, где он скрывался, так как находился в розыске. Суринамец должен был отбыть часть семилетнего заключения, полученного в 2014 году также за торговлю наркотиками.

Вортел отрицает все обвинения и знакомство с Промесом. Однако полиция нашла контакты игрока «Спартака» в телефоне преступника. Адвокат суринамца Руд ван Боом заявил голландским СМИ: «Это ничем не подтверждённые сплетни. Мой клиент говорит, что не знает Промеса и не знает его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в отдел криминальной разведки, и то, что попало в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего».

Сам Вортел сказал на суде: «Объясните, что я должен сделать, чтобы доказать свою невиновность? Я не имею никакого отношения к этим убийствам. Всё это ложь, а я достаточно долго страдал».

В деле фигурирует ещё некий Йос Лейдеккерс. Он считается одним из главных подозреваемых и находится в розыске. Этот человек, помимо всего прочего, угрожал голландскому политику, бывшему министру юстиции и безопасности Фердинанду Грапперхаусу.