Юран высказался о будущем "Химок"

Подмосковный футбольный клуб "Химки" выбрал путь в никуда и может прекратить свое существование, если вылетит из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран.
Ранее клуб покинули полузащитники Денис Глушаков и Илья Кухарчук, а также вратарь Илья Лантратов.
"Печально, ведь за счет этих футболистов "Химки" и находились в премьер-лиге. Это же костяк команды, который дарил эмоции болельщикам в городе, да и в Московской области. Может быть, я чего-то в футболе не понимаю, но как можно отказаться от основных футболистов, какой курс выбрал клуб, какие задачи стоят сейчас перед "Химками"?", - сказал Юран.
"Я боюсь, что "Химки" могут повторить судьбу "Олимпа-Долгопрудного". То есть команда потом просто исчезнет. "Химки" выбрали путь в никуда, они могут вылететь в Первую лигу, а потом от команды могут вообще отказаться. Логики я не вижу", - добавил специалист.
"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах. Команды, которые займут последние два места в РПЛ, вылетят в Мелбет - Первую лигу.