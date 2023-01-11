Юран высказался о будущем "Химок"

"Печально, ведь за счет этих футболистов "Химки" и находились в премьер-лиге. Это же костяк команды, который дарил эмоции болельщикам в городе, да и в Московской области. Может быть, я чего-то в футболе не понимаю, но как можно отказаться от основных футболистов, какой курс выбрал клуб, какие задачи стоят сейчас перед "Химками"?", - сказал Юран.