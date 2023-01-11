"Арсенал" объявил об отставке Кононова

Руководство тульского футбольного клуба "Арсенал" приняло решение расстаться с главным тренером команды Олегом Кононовым по соглашению сторон. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.

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Кононов занимал пост главного тренера "Арсенала" с июля 2022 года. Ранее он уже возглавлял "Арсенал" в начале сезона-2018/19.

"Мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым, - сказал Аджоев. - Он покидает тульский "Арсенал". Это обоюдные решение и желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни".

"На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера", - отметил собеседник агентства.

Кононову 56 лет. Помимо тульской команды, он работал главным тренером в "Краснодаре", грозненском "Тереке" (сейчас "Ахмат"), московском "Спартаке", украинских "Карпатах", "Севастополе", латвийской "Риге". Под руководством специалиста "Краснодар" в сезоне-2013/14 вышел в финал Кубка России, а в следующем сезоне стал бронзовым призером чемпионата страны. В 2020 году Кононов привел "Ригу" к победе в чемпионате Латвии.