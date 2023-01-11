Селюк назвал лучший клуб для Дзюбы

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, где российскому нападающему Артему Дзюбе лучше всего продолжить карьеру. Его слова передает "Советский Спорт".
"Это клубы должны к Дзюбе обращаться, а не он к ним. Понятно, что почти во все столичные клубы дорога Артему закрыта. Сейчас для него лучшим вариантом был бы "Краснодар". Команда много атакует, владеет мячом. А Дзюба игрок штрафной, он принес бы много пользы", - сказал Селюк.
Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор" с августа 2022 года.
3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом.
Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что с нападающим Артемом Дзюбой сыграло плохую службу успешное выступление в составе сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.