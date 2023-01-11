Селюк назвал лучший клуб для Дзюбы

"Это клубы должны к Дзюбе обращаться, а не он к ним. Понятно, что почти во все столичные клубы дорога Артему закрыта. Сейчас для него лучшим вариантом был бы "Краснодар". Команда много атакует, владеет мячом. А Дзюба игрок штрафной, он принес бы много пользы", - сказал Селюк.