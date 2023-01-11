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49 минут назад

Агент Селюк назвал "Краснодар" лучшим вариантом для Дзюбы

Газета.Ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, где российскому нападающему Артему Дзюбе лучше всего продолжить карьеру. Его слова передает "Советский Спорт".

Селюк назвал лучший клуб для Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это клубы должны к Дзюбе обращаться, а не он к ним. Понятно, что почти во все столичные клубы дорога Артему закрыта. Сейчас для него лучшим вариантом был бы "Краснодар". Команда много атакует, владеет мячом. А Дзюба игрок штрафной, он принес бы много пользы", - сказал Селюк.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор" с августа 2022 года.

3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что с нападающим Артемом Дзюбой сыграло плохую службу успешное выступление в составе сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

Футбол,Дмитрий Селюк,Артем Дзюба,Алексей Сафонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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