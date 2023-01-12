«Реал» на выезде победил «Альбу» в Евролиге

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине «Альба» принимала мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 84:77 (25:12, 21:23, 20:24, 18:18) в пользу гостей.

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Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Альбы» Джалин Смит. Он набрал 22 очка. У «Реала» лучшую результативность показал форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. В его активе 15 очков.