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1 час назад

«Реал» на выезде победил «Альбу» в Евролиге

Чемпионат.comиещё 3

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине «Альба» принимала мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 84:77 (25:12, 21:23, 20:24, 18:18) в пользу гостей.

«Реал» на выезде победил «Альбу» в Евролиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Альбы» Джалин Смит. Он набрал 22 очка. У «Реала» лучшую результативность показал форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. В его активе 15 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 20 января. Начало матча запланировано на 22:00 мск. «Альба» в следующем опять сыграет с «Маккаби» Встреча пройдёт в Тель-Авиве и начнётся в 22:05 мск.

Футбол,Реал,
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