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35 минут назад

Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»

Чемпионат.comиещё 4

Российский полузащитник Илья Кухарчук стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил телеграм-канал автозаводцев. По информации «РБ Спорт» соглашение игрока с «Торпедо» рассчитано на полтора года. Футболист будет выступать в новом клубе под 11-м игровым номером.

Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»
Фото: ФК «ТОРПЕДО» МОСКВА ФК «ТОРПЕДО» МОСКВА

Ранее Кухарчук расторг контракт с подмосковными «Химками» по обоюдному согласию сторон. Соглашение игрока с подмосковной командой действовало до лета 2023 года. В текущем сезоне за «Химки» Илья Кухарчук провёл 10 матчей, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.

«Торпедо» завершило первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала шесть очков после 17 проведённых встреч.

Футбол,Илья Кухарчук,Торпедо,
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