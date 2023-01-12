Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»

Российский полузащитник Илья Кухарчук стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил телеграм-канал автозаводцев. По информации «РБ Спорт» соглашение игрока с «Торпедо» рассчитано на полтора года. Футболист будет выступать в новом клубе под 11-м игровым номером.

Фото: ФК «ТОРПЕДО» МОСКВА ФК «ТОРПЕДО» МОСКВА

Ранее Кухарчук расторг контракт с подмосковными «Химками» по обоюдному согласию сторон. Соглашение игрока с подмосковной командой действовало до лета 2023 года. В текущем сезоне за «Химки» Илья Кухарчук провёл 10 матчей, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.