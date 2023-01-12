Гол Месси помог «ПСЖ» победить «Анже»

Сегодня, 11 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже местный «ПСЖ» принимал «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Подопечные Кристофа Галтье одержали победу со счётом 2:0.

Фото: football365.fr football365.fr

На пятой минуте Уго Экитике вывел хозяев поля вперёд. Удвоить преимущество «ПСЖ» удалось в середине второго тайма, отличился Лионель Месси. При этом дубль из голевых передач оформил Норди Мукиэле.

Напомним, Месси проводил свой первый матч после отпуска: аргентинцу положен был отдых после победы национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Анже» потерпел десятое поражение подряд и с 8 очками замыкает турнирную таблицу. «ПСЖ» (44) располагается на первой строчке.