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1 час назад

Тренер "Урала" Гончаренко рассказал, что цитирует на тренировке команды экс-президента США Буша

Газета.Ru

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко объяснил, для чего использовал на тренировке команды цитату экс-президента США Джорджа Буша.

Тренер "Урала" Гончаренко цитирует на тренировке команды Буша
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Люблю читать интервью умных людей. Постоянно выписываю понравившиеся фразы из интервью. Это дает мне базу. А потом достаю их из своего "чердака", чтобы с помощью них донести свой посыл до команды. К установке и разбору надо готовиться точно так, как и к тренировке. Кого цитировал на тренировках? Недавно в "Урале" цитировал Джорджа Буша. Как-то его спросили: "Что изменилось с тех пор, как вы перестали быть президентом?" Ответ был гениальный: "Я стал чаще проигрывать в гольф". Ведь когда ты президент, тебе все поддаются, "играют против мантии". А когда уже нет ― все хотят тебя задеть. Эта фраза очень зацепила Эмерсона. Я хотел донести, что если ты играешь против "Зенита" или "Реала", то не надо играть "против мантии". Надо – против майки", — приводит слова специалиста "Чемпионат.com".

"Урал" после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. В октябре Ганчаренко был признан лучшим тренером чемпионата. 45-летний специалист также известен по работе в "Краснодаре", московском ЦСКА, "Уфе", краснодарской "Кубань", белорусском БАТЭ.

Ранее сообщалось, что тунисский полузащитник "Ференцвароша" Аисса Лайдуни пока не готов рассматривать предложения из России, несмотря на то, что к нему проявляет интерес один из топ-клубов РПЛ.

Футбол,Виктор Гончаренко,Джордж Буш,Реал,Зенит,
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