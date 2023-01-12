Тренер "Урала" Гончаренко цитирует на тренировке команды Буша

"Люблю читать интервью умных людей. Постоянно выписываю понравившиеся фразы из интервью. Это дает мне базу. А потом достаю их из своего "чердака", чтобы с помощью них донести свой посыл до команды. К установке и разбору надо готовиться точно так, как и к тренировке. Кого цитировал на тренировках? Недавно в "Урале" цитировал Джорджа Буша. Как-то его спросили: "Что изменилось с тех пор, как вы перестали быть президентом?" Ответ был гениальный: "Я стал чаще проигрывать в гольф". Ведь когда ты президент, тебе все поддаются, "играют против мантии". А когда уже нет ― все хотят тебя задеть. Эта фраза очень зацепила Эмерсона. Я хотел донести, что если ты играешь против "Зенита" или "Реала", то не надо играть "против мантии". Надо – против майки", — приводит слова специалиста "Чемпионат.com".