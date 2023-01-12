Тренер "Урала" Гончаренко цитирует на тренировке команды Буша

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко объяснил, для чего использовал на тренировке команды цитату экс-президента США Джорджа Буша.
"Люблю читать интервью умных людей. Постоянно выписываю понравившиеся фразы из интервью. Это дает мне базу. А потом достаю их из своего "чердака", чтобы с помощью них донести свой посыл до команды. К установке и разбору надо готовиться точно так, как и к тренировке. Кого цитировал на тренировках? Недавно в "Урале" цитировал Джорджа Буша. Как-то его спросили: "Что изменилось с тех пор, как вы перестали быть президентом?" Ответ был гениальный: "Я стал чаще проигрывать в гольф". Ведь когда ты президент, тебе все поддаются, "играют против мантии". А когда уже нет ― все хотят тебя задеть. Эта фраза очень зацепила Эмерсона. Я хотел донести, что если ты играешь против "Зенита" или "Реала", то не надо играть "против мантии". Надо – против майки", — приводит слова специалиста "Чемпионат.com".
"Урал" после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. В октябре Ганчаренко был признан лучшим тренером чемпионата. 45-летний специалист также известен по работе в "Краснодаре", московском ЦСКА, "Уфе", краснодарской "Кубань", белорусском БАТЭ.
Ранее сообщалось, что тунисский полузащитник "Ференцвароша" Аисса Лайдуни пока не готов рассматривать предложения из России, несмотря на то, что к нему проявляет интерес один из топ-клубов РПЛ.