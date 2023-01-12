Роналду сыграет против "ПСЖ" Месси за команду "Рияд Старз"

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче с «Пари Сен-Жермен». При этом соперником французского клуба станет команда, составленная из футболистов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Встреча состоится 19 января в Эр-Рияде. Команда, составленная из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», получит название «Рияд Старз».

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» и борной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».

По данным Mundo Deportivo, руководство команды планирует в скором времени сделать рекордное предложение о трансфере игрока. 35-летний аргентинец может получать в новом клубе 280 миллионов евро в год.

Действующий контракт Месси с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении.