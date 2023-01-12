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1 час назад

Роналду сыграет против "ПСЖ" Месси за команду "Рияд Старз"

Газета.Ruиещё 7

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче с «Пари Сен-Жермен». При этом соперником французского клуба станет команда, составленная из футболистов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Роналду сыграет против "ПСЖ" Месси за команду "Рияд Старз"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча состоится 19 января в Эр-Рияде. Команда, составленная из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», получит название «Рияд Старз».

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» и борной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».

По данным Mundo Deportivo, руководство команды планирует в скором времени сделать рекордное предложение о трансфере игрока. 35-летний аргентинец может получать в новом клубе 280 миллионов евро в год.

Действующий контракт Месси с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении.

Напомним, ранее Роналду подписал контакт с «Аль Насром» — главным соперником «Аль-Хиляля». Власти страны надеются, что переход аргентинца также состоится и это повысит шансы саудовцев принять чемпионат мира в 2030 году.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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