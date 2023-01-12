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1 час назад

Месси вслед за Роналду может перейти в чемпионат Саудовской Аравии

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Руководство «Аль-Хиляля» намерено переманить к себе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Месси вслед за Роналду может перейти в чемпионат Саудовской Аравии
Фото: BetassistBetassist

По информации Mundo Deportivo, саудовский клуб планирует в самое ближайшее время сделать предложение о трансфере 35-летнего аргентинца. Утверждается, что самому Месси будет предложен контракт в размере € 280 млн в год.

Отметим, что действующее соглашение Месси с «ПСЖ» заканчивается 30 июня 2023 года. В случае если Лео согласится на переход в «Аль-Хиляль», большая часть его трансфера будет профинансирована государством. Власти Саудовской Аравии надеются, что переход Месси и уже оформленный трансфер Криштиану Роналду в «Аль-Наср» повысят интерес к их стране, что сильно увеличит шансы саудовцев принять чемпионат мира в 2030 году.

Отметим, что ранее авторитетные инсайдеры сообщали, что «ПСЖ» уже практически договорился с Месси о продлении соглашения по схеме «1+1».

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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