Месси вслед за Роналду может перейти в чемпионат Саудовской Аравии

По информации Mundo Deportivo , саудовский клуб планирует в самое ближайшее время сделать предложение о трансфере 35-летнего аргентинца. Утверждается, что самому Месси будет предложен контракт в размере € 280 млн в год.

Отметим, что действующее соглашение Месси с «ПСЖ» заканчивается 30 июня 2023 года. В случае если Лео согласится на переход в «Аль-Хиляль», большая часть его трансфера будет профинансирована государством. Власти Саудовской Аравии надеются, что переход Месси и уже оформленный трансфер Криштиану Роналду в «Аль-Наср» повысят интерес к их стране, что сильно увеличит шансы саудовцев принять чемпионат мира в 2030 году.