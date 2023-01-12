Рустем Сайманов покинул "Рубин"

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов покинул свой пост, сообщили в пресс-службе клуба. Его он занимал с апреля 2018 года.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин" пресс-служба ФК "Рубин"

С 2007-го по 2008 год Рустем Сайманов занимал должность спортивного директора «Рубина». При нем казанский клуб завоевал первое в своей истории чемпионство.

— ФК «Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!, — говорится в сообщении казанского клуба.

О том, что Рустем Сайманов с высокой долей вероятности покинет «Рубин», СМИ сообщали в начале декабря прошлого года. В качестве причины его возможной отставки назывались неудовлетворительные результаты команды.