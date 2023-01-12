«Молодое дарование». Трансферный ход «Зенита», который не заметили

16-летний Педро ещё не в России, но у него есть всё, чтобы стать звездой.

«Зенит» и «Коринтианс» уже практически клубы-побратимы. Новый этап отношений — случившаяся на днях массовая сделка. Бразильский клуб полноценно заполучил нападающего Юри Алберто и вернул вратаря Ивана Куарежму, а в Россию уже сейчас отправится защитник Роберт Ренан, к которому летом присоединится полузащитник Ду Кейрос. К тому же продлена аренда хавбека Густаво Мантуана.

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Но это не всё. «Зенит» совершил ещё один трансферный ход, который многие не заметили. И эта новость заслуживает не меньше внимания, чем остальные сделки.

Что за трансферный ход?

«Зенит» договорился с «Коринтиансом» о приоритетном праве выкупа юного Педро Энрике. Футболисту, выступающему на фланге атаки, в прошлом году исполнилось 16 лет, но у него на руках уже есть профессиональный контракт. Педро подписал соглашение весной 2022 года, и рассчитано оно до 2025-го (максимальный срок для его возраста). В договоре прописаны жирные отступные для европейских клубов — € 50 млн.

Что вообще значит приоритетное право выкупа? Если «Коринтианс» получит официальное предложение от другого клуба, то будет обязан уведомить об этом «Зенит», который, в свою очередь, получит возможность приобрести игрока, несмотря на параллельные переговоры.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже назвал Педро «молодым бразильским дарованием». Вот что он сказал о сделке в интервью «Матч ТВ»:

— Если Педро будет играть так, как сейчас, то мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся. Я советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока.

По действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого ещё полтора года.

Кто такой Педро Энрике?

Педро всего 16 лет, но он растёт с явным опережением графика. Юный вингер дебютировал за команду U20 в 15-летнем возрасте и сейчас бегает именно в ней. На его счету уже 17 матчей и шесть голов в составе молодёжки «Коринтианса», хотя парень заметно уступает практически всем партнёрам в возрасте.

Вот характерный момент, чтобы понимать, что за футболист Педро. В конце прошлого года «Коринтианс» организовал товарищеский матч между молодёжкой и основой. Педро играл против таких футболистов, как Фабиан Бальбуэна, Ренато Аугусто, Фагнер и уже упомянутый Юри Алберто. И забил вот такой гол.

Чуть подробнее о статистике Педро:

0,61 гола в среднем за 90 минут — больше только у центрального нападающего;

вошёл в топ-3 по количеству успешных обводок за 90 минут.

Но у Педро всё круто не только в клубе. Парень попал в окончательную заявку сборной Бразилии на молодёжный чемпионат мира. Помимо него, в составе лишь один футболист 2006 года рождения — большинство родились в 2003-м. Опыт выступлений за сборную U17 у Педро тоже есть: восемь матчей с первых минут и три гола. А с командой U16 вингер и вовсе взял трофей, в 2022 году выиграв представительный турнир во Франции.

Кстати, на победном турнире во Франции Педро зажигал вместе с Эндриком, за которого «Реал» заплатил «Палмейрасу» € 72 млн (с учётом бонусов). Парни дружат уже много лет, со времён игры за сборную U11.