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1 час назад

Экс-тренер "Зенита" Петржела назвал Дзюбу алчным и жадным человеком

Газета.Ru

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему экс-форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба до сих пор находится без команды.

Петржела назвал Дзюбу алчным и жадным человеком
Фото: соцсетисоцсети

«Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду — он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное.

Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное — деньги», — цитирует чешского специалиста «РБ Спорт».

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Сообщалось, что агенты футболиста предлагали нападающего клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что для Артема Дзюбы будет крайне важно в ближайшее время найти клуб для продолжение карьеры.

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