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2 часа назад

Сборная России по футболу в 2023 году может провести пять товарищеских матчей

ТАССиещё 8

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС) на 2023 год предварительно предусматривает пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Раскрыт план сборной России на 2023 год
Фото: ТАССТАСС

Согласно плану мероприятий сборной России на 2023 год, у национальной команды предварительно запланированы пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей. На данный момент определены предварительные сроки, в которые национальная команда может провести эти игры, - с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Решение действует до дальнейшего уведомления. После отстранения сборная России провела неофициальный контрольный матч с командой Киргизии (2:1), а также сыграла вничью с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) в товарищеских играх, которые пошли в зачет рейтинга ФИФА.

На данный момент сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА. Тройку лидеров мирового футбола составляют команды Бразилии, Аргентины и Франции.

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